"Presse"-Geschäftsführer Herwig Langanger rückt in den Styria-Vorstand auf. Foto: Die Presse / Martin Moravek

Wien – Herwig Langanger (44), Vorsitzender der "Presse"-Geschäftsführung, rückt in den Vorstand des Mutterkonzerns Styria auf. Das teilte Langanger nach STANDARD-Infos am Dienstag in der "Presse" mit.

Langanger wird mit 1. September Mitglied des Styria-Vorstands, bestellt für fünf Jahre. Er bleibe vorerst auch weiterhin Vorsitzender der Geschäftsführung der "Presse".

Langanger ist seit 2012 als Geschäftsführer des Styria-Zeitungsverlagsunternehmens in Wien eingetragen. In einer internen Rundmail schreibt er, dass "Die Presse" trotz fordernden Umfeldes 2021 ihr bestes wirtschaftliches Jahr gehabt habe.

Den Styria-Vorstand bildeten – nach dem Tod von Kurt Kribitz im Mai 2022 – Vorstandschef Markus Mair sowie Bernhard Kiener. Der Aufsichtsrat des katholisch geprägten Medienkonzerns hat nun Langanger in den Vorstand bestellt.

Die Styria ist Österreichs zweitgrößter Zeitungsverlagskonzern nach der "Krone"/"Kurier"-Tochter Mediaprint. Zum Konzern gehören neben der "Presse" insbesondere die "Kleine Zeitung" und 50 Prozent Anteil am Marktplatzportal willhaben.at.

Die Styria Media Group AG gehört zu 98,3 Prozent der nicht gewinnorientierten Katholischer Medienverein Privatstiftung, der Rest dem Katholischen Medienverein in der Diözese Graz-Seckau.

Für Debatten sorgte zuletzt, dass die Styria, weil im Besitz einer nicht gewinnorientierten Stiftung, Corona-Hilfen aus dem Fonds für Non-Profit-Unternehmen bezogen hat. (fid, 21.6.2022)