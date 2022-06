In Antwerpen treffen Österreichs Frauen und Männer in der Vorrunde auf die USA – Je 20 Nationen am Start, im September folgt in Graz eine EM

In dieser Galerie: 3 Bilder Spektakuläre Location: Gespielt wird direkt vor der Kathedrale von Antwerpen am Groenplaats. Foto: Imago/Dirk Waem Wäre in Österreich unvorstellbar: Dass der Sportminister und der Bürgermeister eine Runde Basketball spielen gemeinsam (hier im Bild: der belgische Minister für Bildung und Sport Ben Weyts und Antwerpens Bürgermeister Bart de Wever bei einem WM-Pressetermin). Foto: Imago/Dirk Waem Es wird schwer für Matthias Linortner (l.) und Österreichs 3x3-Team. Foto: FIBA/Payami

Antwerpen – Österreichs 3x3-Teams der Frauen und Männer wollen sich in dieser Woche ins Rampenlicht spielen. Die ÖBV-Auswahlen beider Geschlechter sind erstmals bei den Weltmeisterschaften am Start, die von Dienstag bis Sonntag in Antwerpen in Szene gehen. Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann und Michaela Wildbacher bzw. Nico und Steven Kaltenbrunner, Matthias Linortner sowie Martin Trmal werden für Rot-Weiß-Rot auf Medaillenjagd gehen.

Die heimischen Frauen, aktuelle Nummer zehn der Weltrangliste, bekommen es in der Vorrunde (Pool B) des als World Cup titulierten Turniers mit Frankreich (4.), Olympiasieger USA (8.), Brasilien (23.) sowie Neuseeland (38.) zu tun. Auf das Profiteam der Männer (Pool D), das auf den verletzten Filip "The Hammer" Krämer verzichten muss und derzeit 13. im Ranking ist, warten Gastgeber Belgien (4.), ebenfalls die USA (5.), Slowenien (16.) und Ägypten (17.).

Bitterer Ausfall

"Der Ausfall von Filip tut uns natürlich sehr weh, er ist eine wichtige Stütze. Aber so ist der Profisport. Wir werden taktisch jetzt einiges umstellen und ich bin sicher, dass wir mit unserer Erfahrung und unserem Shooting trotzdem für jeden ein schwerer Gegner sind. Wir glauben an unsere Chance", sagt Stefan Stojacic, neuer Cheftrainer der Herren und ehemaliger 3x3-Weltmeister mit Serbien. Auch Krämer gibt sich zuversichtlich: "Es tut mir extrem leid, dass ich nicht dabei sein kann. Aber ich bin sicher, die Jungs werden das auch ohne mich gut machen."

Je 20 Nationen sind in Antwerpen am Start. Die Sieger der vier Fünfergruppen steigen direkt ins Viertelfinale auf. Die Teams auf den Rängen zwei und drei spielen in einem Play-in um die vier weiteren Plätze in der Runde der besten acht. Jedenfalls über den "Umweg" wollen die ÖBV-Vertreter weiterkommen. Für die jeweiligen Gruppenvierten und -fünften endet der World Cup nach der Vorrunde.

"Was am Ende rausschaut, ist schwer vorauszusagen, aber das große Ziel ist einfach, gegen alle Gegnerinnen mitzuhalten und dann für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Wir haben bei dieser WM nichts zu verlieren", sagt Anja Fuchs-Robetin.

Mit der Europameisterschaft (Europe Cup) steht in diesem Jahr noch ein weiteres 3x3-Highlight an. Das kontinentale Turnier geht ebenfalls unter österreichischer Beteiligung vom 9. bis 11. September in Graz in Szene. (APA, red, 21.6.2022)