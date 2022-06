Um für den Notfall gerüstet zu sein, wenn Strom knapp wird, verkündete die Regierung, das stillgelegte Kohlekraftwerk wieder in Betrieb nehmen zu lassen. Was halten Sie davon? Stimmen Sie ab!

Es kam für die meisten wohl wenig überraschend, als vergangene Woche Meldungen über den reduzierten Gasfluss aus Russland Schlagzeilen machten. Immerhin steht seit Ausbruch des Ukraine-Krieges ein möglicher Gaslieferstopp im Raum. Für die meisten vermutlich weitaus überraschender kam die Meldung über die Reaktivierung des Kohlekraftwerks Mellach, das seit 2020 stillsteht. Diese Nachricht wurde seitens der Regierung beim kurzfristig einberufenen Krisengipfel zur Energiesituation im Land verkündet.

In Deutschland wie in Österreich soll nun wieder auf Kohle gesetzt werden, um bei der Stromerzeugung möglichst auf Gas verzichten zu können und für den Notfall gerüstet zu sein. "Klingt ziemlich abartig. Doch die Welt ist seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nicht mehr dieselbe wie vorher. Nicht mehr Kohle ist das Ungeheuer, das den Planeten im wahrsten Sinn des Wortes zum Schwitzen bringt, sondern Wladimir Putin, der Gas auch als Waffe einsetzt", schreibt Günther Strobl in seinem STANDARD-Kommentar.

Wie stehen Sie dazu?