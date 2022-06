Ein allzu bekanntes Szenario: Eine große Liebe endet – und eine Welt bricht zusammen. Je höher man über den Wolken geschwebt ist und vielleicht reale Probleme in der Beziehung gar nicht wahrhaben wollte, desto unsanfter kann am Ende das Erwachen sein. Und vor Liebeskummer ist man – obwohl vielleicht älter und abgeklärter – in keinem Alter gänzlich gefeit.

Was hilft Ihnen bei Liebeskummer? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/martin-dm

Liebeskummer-Strategien: Rückzug oder volle Kraft voraus?

Je nach persönlichem Naturell sind die Strategien, mit Liebeskummer umzugehen, aber sehr unterschiedlich und reichen vom totalen Rückzug und dem Verkriechen zu Hause bis hin zum genauen Gegenteil – eher umtriebig zu sein und Gesellschaft zu suchen. Während die einen im Alleingang Familienpackungen Eis verspeisen und sich dabei kitschige Liebesfilme ansehen, setzen die anderen auf Ablenkung und schlagen sich mit guten Freunden und neuen Bekanntschaften die Nächte um die Ohren. In Erinnerungen zu schwelgen, auch wenn sie schmerzhaft sind, kann für manche das Mittel der Wahl sein – anderen geht es eher darum, zu vergessen, was war, und ihren angeschlagenen Selbstwert wieder aufzubauen. Einige treffen in so einer Situation auch radikale Entscheidungen in Sachen persönliche Veränderung, lassen sich etwa die langen Haare abschneiden oder ein Tattoo stechen – oder sie gehen auf eigene Faust auf eine abenteuerliche Reise.

Ein Kapitel für sich ist in Liebeskummer-Zeiten der Umgang mit dem oder der Ex – und mit Social Media. Löscht man gleich die Nummer der verflossenen Person aus dem Handy, oder bleibt man doch mehr oder weniger regelmäßig in Kontakt? Verfolgt man das Treiben des anderen auf Facebook, Instagram und Co akribisch, um herauszufinden, wie er oder sie mit der Trennung umgeht – und ob er sich womöglich mit jemand anderem trifft?

Ihre Erfahrungen mit Liebeskummer

Welche Strategien haben Ihnen am besten geholfen, die schlimmste Zeit frisch nach der Trennung zu überstehen? Welche Do's und Don'ts würden Sie akut von Liebeskummer Betroffenen empfehlen? Und wie lange hat es gedauert, bis Sie sich drüber hinweg gefühlt haben? Berichten Sie im Forum! (dahe, 24.6.2022)