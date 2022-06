Ähnlichkeit mit der Reichskriegsflagge? Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat die teils heftige Kritik an seinen neuen Heimtrikots energisch zurückgewiesen. Man habe nicht nur die positiven, sondern auch die kritischen Stimmen zur Kenntnis genommen, heißt es in einem Tweet der Kieler: "An dieser Stelle möchten wir aber klarstellen, dass wir uns in jeglicher Form von Rassismus oder rechtem Gedankengut distanzieren. Die Farben unseres Trikots sind blau, weiß, rot: Die Farben von Schleswig-Holstein. Im Original ist dies auch deutlich zu erkennen."



Holstein hatte am Montagabend seine neuen Trikots im Internet präsentiert. Das dunkle Blau im Schulterbereich oberhalb eines weißen und eines roten Balken ließ zumindest auf den ersten Blick eine gewisse Ähnlichkeit mit der Reichskriegsflagge aus der NS-Zeit erkennen. In Kommentaren wurde eine Analogie hergestellt.

"Check ich nicht. Guckt da keiner nochmal drüber und sagt ‚wir sollten noch mal darüber nachdenken, ob wir wirklich 'ne Reichsflagge auf unser Trikot drucken wollen‘?", schrieb ein User auf Twitter.

Die Reichskriegsflagge setzt sich aus den Farben schwarz, weiß und rot zusammen und wurde unter anderem von der deutschen Wehrmacht im dritten Reich verwendet. Seitdem gilt sie als Nazisymbol und ist verboten. (sid, red, 21.6.2022)