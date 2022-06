Lernen einander auf der Flucht nach La Rochelle kennen: Julien (Jean-Louis Trintignant) und Anna (Romy Schneider) in "Le Train", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Studiocanal / Capitolina

19.40 REPORTAGE

Re: Die Brotrebellen – Arnd Erbel und die Sauerteigrevolution Arnd Erbel aus dem fränkischen Aischtal lehnte sich als einer der ersten Bäcker gegen die industriellen Zusatzstoffe auf. Seine traditionelle Bäckerei existiert seit 1650. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATIONEN

Dok 1: Mythos Ungesund Sport ist gesund, Weizen ungesund, Eier soll man nicht allzu oft essen, Computerspielen macht dumm usw. Welche Gesundheitsmythen stimmen, welche sind von der Wissenschaft widerlegt, und welche vermeintlich gesunden Produkte sind nur ein Verkaufsschmäh? Hanno Settele will es herausfinden. Um 21.05 folgt die Doku Die Fett-Hysterie. Medizinjournalist Bernhard Hain untersucht darin die verschiedenen Eigenschaften des Fettes und räumt mit gängigen Vorstellungen auf. Bis 21.55, ORF 1

20.15 SIMENON-VERFILMUNG

Le Train – Nur ein Hauch von Glück (F 1973, Pierre Granier-Deferre) Im Flüchtlingszug nach La Rochelle im Jahr 1940 wird Julien (Jean-Louis Trintignant) von seiner Familie getrennt. Im Güterwagon lernt er die Deutschjüdin Anna (Romy Schneider) kennen. Kongeniale Verfilmung eines Romans von Georges Simenon. Im Anschluss gibt es die Doku Trintignant über Trintignant über den am 17. Juni verstorbenen Hauptdarsteller zu sehen. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Unser Mittelmeer – Die große Reise (1/4) Naturfilmerin Birgit Peters verfolgt die großen Wanderungsbewegungen der Natur und begleitet eine junge Karett-Schildkröte von der französischen Riviera bis zu den Stränden der griechischen Inseln. Bis 21.10, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Handelsware Kind Vietnamesische Kinder und Jugendliche in Deutschland sind oft Opfer skrupelloser Menschenhändler. Viele enden in der Illegalität als Arbeitssklaven für die vietnamesische Mafia. Bis 21.00, 3sat

20.15 DRAMA

Lang lebe die Königin (D 2019, Richard Huber) Nina Just ist Moderatorin bei einem Verkaufssender, aber sie kann machen, was sie will, die Anerkennung von Mutter Rose bekommt sie nie. Dann erfährt sie, dass ihre Mutter Krebs hat. Hannelore Elsner hatte die Dreharbeiten wegen ihrer schweren Erkrankung im April 2019 abbrechen müssen. Fünf Schauspielerinnen haben fehlende Szenen übernommen, eine Hommage von Iris Berben, Eva Mattes, Gisela Schneeberger, Judy Winter und Hannelore Holger. Bis 21.50, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: USA – Angriff auf ein Frauenrecht Die Doku zeigt, wie im konservativ-christlichen Missouri im Mittleren Westen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch bereits seit Jahren ausgehöhlt wird. Ärzte und medizinisches Personal werden von Abtreibungsgegnern und religiösen Extremisten angegriffen und terrorisiert. Im Weltjournal+ folgt um 23.05 die Doku Putschversuch – Der Sturm auf das Kapitol. Bis 23.55, ORF 2