Vor EuGH-Urteil

267 Postings

Indexierte Familienbeihilfe: Alles andere als ein Aus wäre eine Überraschung

ÖVP und FPÖ koppelten die Familienbeihilfe an den Wohnort, was für viele EU-Bürger eine Kürzung bedeutete. Am Donnerstag urteilt der Europäische Gerichtshof, ob das rechtens ist