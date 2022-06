Hautalterung, Sonnenflecken und Hautkrebs werden durch ein Sonnenbad begünstigt. Foto: APA/dpa/Martin Gerten

Sommer, Sonne, Sonnenbrand – wer dieser Tage die Vorzüge des Sommers genießt oder in den Süden auf Urlaub fährt, läuft schnell Gefahr, rot zu werden oder einen Sonnenstich zu bekommen. So schön ein Sonnenbad sein kann, so schädlich ist es, wenn man nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen trifft. Neben dem generellen Vermeiden der Sonne und der Hitze um die Mittagszeit empfiehlt es sich, schon morgens Sonnencreme aufzutragen, selbst wenn man nur kürzere Episoden am Tag im Freien verbringt. Vor allem exponierte Stellen wie Gesicht, Ohren und Hände sollten dabei nicht vergessen werden. Ausschlaggebend ist auch die Höhe des Lichtschutzfaktors und die Menge, die man beim Eincremen verwendet. Wie wichtig guter Sonnenschutz für die Haut ist, weiß "Kopfklopf_aua":

Aber nicht nur der Haut setzt die Sonne zu. An besonders heißen Tagen kann der Körper unter der Hitze leiden. Besonders gefährdet sind ältere Menschen oder jene, die Herz-Kreislauf-Probleme haben. Mögliche Folgen sind Schwindel, extreme Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch ein Kreislaufkollaps oder ein Hitzschlag. Wer dem entgehen möchte, sollte jedenfalls ausreichend trinken, Kopf und Nacken bedecken und kühlen sowie schattige Plätze oder kühlere Räume aufsuchen.

Wie schützen Sie sich vor der Sonne?

Welchen Lichtschutzfaktor verwenden Sie? Wie häufig tragen Sie Sonnencreme während der Sommermonate auf? Welche Maßnahmen treffen Sie zudem, um sich vor der Sonne zu schützen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 23.6.2022)