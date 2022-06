Im Dress von PSV Eindhoven wird man Mario Götze nicht mehr sehen. Foto: EPAPutmans

Frankfurt – Mario Götze ist zurück in der deutschen Fußball-Bundesliga und spielt künftig für Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Der 30-Jährige wechselt vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven zu den Hessen, wie der Club von Trainer Oliver Glasner und Martin Hinteregger am Dienstag bestätigte. Damit spielt Deutschlands Siegestorschütze vom WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro gegen Argentinien knapp zwei Jahre nach seinem Abgang bei Borussia Dortmund wieder in Deutschland.

"Ich freue mich total auf meine Rückkehr in die Bundesliga", sagte Götze laut Mitteilung. Er erhält am Main einen Vertrag bis 2025. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben, im Gespräch waren etwa vier Millionen Euro. Der 63-fache DFB-Nationalspieler stand in Eindhoven noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag. Bereits am Montag hatte Götze nicht mehr am Training des niederländischen Topclubs teilgenommen. Am Dienstag bestand er zunächst den Medizincheck in Frankfurt und unterschrieb dann den Vertrag.

Mit PSV hatte Götze den niederländischen Cup gewonnen und war in der Meisterschaft Zweiter geworden, zwei Zähler hinter Meister Ajax Amsterdam. Seine Karriere war nach dem WM-Triumph ins Stocken geraten. Zuletzt konnte Götze aber wieder überzeugen: In 52 Pflichtspielen für Eindhoven in der vergangenen Saison kam er auf zwölf Tore und elf Vorlagen. Sein letztes Länderspiel bestritt er im November 2017 gegen Frankreich. (APA, 21.6.2022)