Gigantenduell: USA vs. Österreich. Foto: IMAGO/Panoramic International

Antwerpen – Österreichs 3x3-Basketballer sind am Dienstagabend mit einem Sieg und einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in Antwerpen gestartet. Die Männer-Auswahl des ÖBV bezwang Ägypten im Auftaktspiel (Pool D) mit 22:8. Gegen Titelverteidiger USA setzte es anschließend ein 17:21.

Gegen den Afrika-Champion erzielte Nico Kaltenbrunner neun Punkte, Matthias Linortner steuerte sieben Zähler bei. Martin Trmal (4) und Teamneuling Steven Kaltenbrunner (2) schrieben ebenfalls an. Im Duell mit dem Titelverteidiger hielten die Österreicher bis in die Schlussminute (17:17) mit, ehe der US-Auswahl noch zwei Distanztreffer gelangen. Linortner führte das ÖBV-Team mit neun Punkten an.

Je 20 Nationen sind in Antwerpen bei Männern und Frauen am Start. Die Sieger der vier Fünfergruppen steigen direkt ins Viertelfinale auf. Die Teams auf den Rängen zwei und drei spielen in einem Play-in um die vier weiteren Plätze in der Runde der besten acht.

Am Mittwoch steigen auch die ÖBV-Frauen ins Turnier ein. Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann und Michaela Wildbacher starten im Pool B gegen Brasilien (11.00 Uhr). Um 15.20 Uhr geht es gegen Olympiasieger USA. ORF Sport + überträgt jeweils live. (APA; 21.6.2022)