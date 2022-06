1. Lara Beach – Antalya, Türkei

Zwölf Kilometer östlich vom Zentrum Antalyas liegt der über fünf Kilometer lange Lara Beach. Der öffentliche Bus Dolmus bringt Urlauber von Antalya an den breiten Küstenstreifen mit dunklem Sand und Kies. Sonnenanbeterinnen können hier am kristallklaren Wasser entspannen, heißt es auf weg.de: "Wer nach Action sucht, findet hier ebenso zahlreiche Wassersportmöglichkeiten, kleine Abenteurer toben sich auf dem Spielplatz aus."

2. Cala Agulla – Mallorca, Spanien

Die Baleareninsel bietet eine Vielzahl von Stränden, die zu einem relaxten Strandtag einladen. Die Cala Agulla im Osten der Insel liegt inmitten einer Kulisse aus Dünen, Bergen und Wäldern am Rande eines Naturschutzgebiets. Mit weißem Sand und unberührter Natur in einer kaum bebauten Landschaft sei die geschützte Badebucht der ideale Ort für Erholungssuchende, heißt es.

3. Elafonissi Beach – Kreta, Griechenland

Im Südwesten der Insel Kreta "verzaubert der Elafonissi Beach Reisende mit kristallklarem Wasser und rosafarbenem Sand", schwärmt man bei weg.de. Erzeugt wird dieser Farbschimmer durch zahlreiche Muschelkleinteile, die sich entlang des Meeres ablagern. Weiße Dünen und schwarze Felsen bilden den Rahmen der Lagune. Zur vorgelagerten kleinen Insel gelangen Urlauber durch das flache Wasser zu Fuß. Als Abwechslung vom Sonnenbaden laden bunte Korallenriffe zum Schnorcheln ein.

4. Makadi Bay – Hurghada, Ägypten

Wer goldenen Strand und türkisblaues Meer liebt, sei in Ägypten genau richtig, liest man. Flach abfallende Sandstrände und klares Wasser mit einer ganzjährigen Durchschnittstemperatur von mehr als 20 Grad finden Urlauberinnen in der Makadi Bay. "Strandfans finden in der Bucht am Roten Meer Entspannung pur, während Schnorchler die Möglichkeit haben, eine artenreiche Unterwasserwelt zu erkunden", heißt es bei weg.de. "Im Tauchparadies schlechthin genießen Sie eine weite Sicht auf zerklüftete Riffe und Unterwasserhöhlen."

5. Afandou Beach – Rhodos, Griechenland

Die Insel Rhodos kann mit über 300 Sonnentagen im Jahr aufwarten und ist daher nicht ohne Grund eines der beliebtesten Reiseziele für den Sommerurlaub. 19 Kilometer südlich von Rhodos-Stadt entspannen Urlauberinnen und Urlauber am Afandou Beach. Der sehr lange und breite Strand mit Abschnitten aus Sand oder Kieselsteinen lade zum Sonnenbaden und einer Abkühlung im klaren tiefen Wasser ein, liest man. Windsurfer finden hier ebenfalls ideale Bedingungen für eine Tour. "Romantiker entdecken am obersten Ende des Strandes geheimnisvolle Grotten." Schön.

6. Cavo Paradiso Beach – Kos, Griechenland

Mit 290 Quadratkilometern gehört die Insel Kos zu den kleineren Inseln Griechenlands. Dennoch gibt es hier über 112 Kilometer Küstenlinie mit feinsandigen Stränden. "Zu den schönsten Abschnitten zählt der Cavo Paradiso Beach im Südwesten von Kos", heißt es beim Online-Reiseportal. Die holprige Anfahrt belohne Sonnenhungrige mit türkis glitzerndem Wasser und einem unberührten Sandstrand. Dieser sei perfekt für Ruhesuchende, denn selbst in der Hochsaison bietet der Cavo Paradiso Beach einige ruhige Ecken.

7. Risco del Paso – Fuerteventura, Spanien

"Endlose weiße Sandstrände, meterhohe Dünen und die peitschenden Wellen des Atlantiks warten auf Fuerteventura auf Urlauber", schwärmt man bei weg.de. Der Strand Risco del Paso, etwa 20 Autominuten südlich von Costa Calma, beeindrucke mit seinem atemberaubenden Farbenspiel aus goldgelbem Sand, türkisblauem Wasser und meist wolkenfreiem Himmel. Nicht ohne Grund gelte er als einer der schönsten Strände Europas. "Bei Flut bildet sich mitten im Strand ein Meerwassersee, inmitten dessen sich eine lange Sandbank erhebt", schreibt weg.de. Das ruhige Gewässer sei perfekt für kleine Wasserratten.

8. Playa de Patalavaca – Gran Canaria, Spanien

Auch die Nachbarinsel Gran Canaria gehört zu den beliebtesten Reisezielen für den Sommer. Denn das ganze Jahr über herrschten an der schönen Playa de Patalavaca im Süden der Insel ideale Bedingungen für einen Strandurlaub. Über eine Treppe von der Promenade aus erreicht man den 200 Meter langen Sandstrand. Durch ein Felsplateau wird die Bucht in zwei Abschnitte unterteilt. Beide Seiten würden zu einer entspannten Abkühlung im Meer einladen, liest man. Und: Durch die geschützte Lage sei der Strand auch für Familien bestens geeignet.

9. Playa de las Teresitas – Teneriffa, Spanien

Die größte der Kanarischen Inseln lockt Strandurlauberinnen mit hellen, weichen Sandstränden, felsigen Buchten und dunklen Sandabschnitten: "Goldgelben, puderweichen Sand finden Urlauber an der Playa de las Teresitas rund sieben Kilometer von der Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife entfernt", weiß man bei weg.de. Der mit Saharasand künstlich angelegte Strand erstreckt sich über zwei Kilometer im Norden der Insel. Umsäumt von zahlreichen Palmen komme hier karibisches Urlaubsflair auf. Das vorgelagerte Riff hält große Wellen ab und sorgt für ruhigen Badespaß.

10. Canal D'Amour – Korfu, Griechenland

Der "wohl romantischste Strand" auf Korfu liegt im Canal D’Amour, dem Tunnel der Liebe, liest man. Die hohen Sandsteinformationen böten eine beeindruckende Kulisse an der Nordwestspitze Korfus: "Urlauberinnen und Urlauber nehmen ein Sonnenbad am kleinen Sandstrand oder schwimmen durch geheimnisvolle Höhlen und Tunnel." Wer durch den Kanal im Ionischen Meer schwimme, findet der Legende nach seine große Liebe, erklärt das Reiseportal. (red, 22.6.2022)