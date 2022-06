Kabul/Islamabad – Nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan mit mindestens 1.000 Toten stoßen die Rettungskräfte auf erhebliche Probleme. "Wir können das Gebiet nicht erreichen", sagte ein Militärsprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Die Straßenverbindungen seien schlecht. Auch Informationen zur Lage zu bekommen, sei schwierig. Die Telefonnetze seien zu schwach.

Das Erdbeben der Stärke 6,1 hatte am Mittwoch eine Gebirgsregion etwa 160 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kabul in der Nähe der Grenze zu Pakistan erschüttert. In dem Gebiet befinden sich viele kleine Siedlungen. Nach Angaben des Militärsprechers wurden mehr als 3.000 Häuser zerstört. Mindestens 1.000 Tote und 1.500 Verletzte beklagten die Behörden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Bakhtar am Mittwoch meldete. In den Unglücksgebieten gruben Helfer unterdessen Massengräber aus. Das gewaltige Beben hatte zahlreiche Bewohner am frühen Mittwochmorgen aufgeschreckt. Mehrere Hilfsorganisationen sicherten dem Land Unterstützung zu.

Zahl der Opfer wird steigen

"Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird, da die Such- und Rettungsmaßnahmen noch andauern", teilte das UNO-Nothilfebüro (OCHA) mit. UNO-Generalsekretär António Guterres sprach den Opfern sein Beileid aus.

"Das Erdbeben in Afghanistan erschüttert ein Land, in dem rund 20 Millionen Menschen nicht mehr wissen, wie sie sich ernähren sollen", sagte der Welthungerhilfe-Landesdirektor in Kabul, Thomas ten Boer. "Die lokalen Behörden haben bereits signalisiert, dass Hilfe von außen willkommen sei. Das zeigt, dass aus eigener Kraft die Katastrophe, deren Ausmaß noch nicht genau bekannt ist, kaum zu bewältigen ist", so ten Boer.



Bewohner der Provinz Paktika im Osten Afghanistans blicken auf nach dem Erdbeben verwüstete Häuser. Foto: AP

Erschwerte Rettungsarbeiten

Die Taliban-Führung sprach den Opfern ihr Mitgefühl und Beileid aus. Afghanische Medien berichteten, ein Dorf sei komplett zerstört worden. Auch zahlreiche Tiere kamen ums Leben. Die Bauweise in der armen und wirtschaftlich schwachen Region ist aus Kostengründen nicht erdbebensicher, viele Familien leben dicht zusammen.



Erschwert wurden die Rettungsarbeiten durch den schwierigen Zugang zur abgelegenen Bergregion. Die militant-islamistischen Taliban, die seit August 2021 wieder in Afghanistan herrschen, riefen eine Notsitzung des Kabinetts zusammen. Mehrere Hubschrauber wurden in die Unglücksregion geschickt, um den Menschen vor Ort zu helfen. Ein Regierungssprecher rief Hilfsorganisationen zur Unterstützung auf. Einige Hilfsorganisationen trafen bereits am Mittwoch vor Ort ein.



Bilder der Zerstörung. Foto: AFP/ESN, Bakhtar News Agency

Beben war auch in Islamabad zu spüren

Die US-Erdbebenwarte (USGS) vermeldete für das Beben die Stärke 5.9 sowie ein etwas schwächeres Nachbeben. Demnach befand sich das Zentrum des Bebens rund 50 Kilometer südwestlich der Stadt Chost nahe der Grenze zu Pakistan in rund zehn Kilometern Tiefe. Pakistanische Behörden hatten das Beben mit einer Stärke von 6.1 registriert.

Pakistanischen Angaben zufolge waren die Erschütterungen in weiten Teilen des angrenzenden Landes – so auch in der Hauptstadt Islamabad und selbst in Lahore im Osten des Landes – zu spüren. Mancherorts brach Panik aus, über Schäden oder Verletzte in Pakistan war nach ersten Angaben jedoch nichts bekannt. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif drückte im Internet seine Betroffenheit aus und stellte Hilfe für die Menschen im Nachbarland in Aussicht.

Immer wieder kommt es zu schweren Erdbeben in der Region am Hindukusch und den Nachbarländern, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinander treffen. 1998 erschütterte ein Beben den Norden Afghanistans, mehrere Tausend Menschen starben. In Pakistan starben 2005 bei einem gewaltigen Erdbeben mehr als 75 000 Menschen, über 3,5 Millionen Menschen wurden obdachlos. Im Nachbarland Iran starben 2003 bei einem Beben mehr als 40 000 Menschen, die historische Stadt Bam wurde größtenteils zerstört. (APA, Reuters, 23.6.2022)

Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz, IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144, BIC: GIBAATWWXXX, Erste Bank: BLZ: 20.111, Kennwort: Katastrophenhilfe