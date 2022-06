Gesundheitsminister Johannes Rauch will, dass Österreich lernt, mit Covid zu leben, und setzt auf Eigenverantwortung

Johannes Rauch sieht "jetzt aktuell" nicht die Notwendigkeit für Lockdowns. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Corona-Zahlen steigen – vor allem angesichts der Sommermonate – rasch. Demnächst könnte Österreich wieder 10.000 Neuinfektionen am Tag zählen. Für Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sei das aber keine Überraschung, "es erwischt uns auch nicht auf dem falschen Fuß", wie er am Mittwoch vor dem Ministerrat sagte.

Es sei absehbar gewesen, dass "wir Richtung 10.000 und 15.000 Neuinfektionen gehen". Das sei aber nicht der Peak, sagte Rauch, "wie weit das hinaufgeht, ist offen". Er merkte auch an, dass mittlerweile 20.000 Todesopfer "entlang von Corona" zu verzeichnen waren. Dennoch wolle er zumindest diese Woche keine neuen Maßnahmen verhängen, "weil wir in den Spitälern keine dramatische Veränderung feststellen".

Hochrechnungen lagen eher darunter

So ganz absehbar war das allerdings nicht. Die aktuellste Hochrechnung vom Corona-Prognosekonsortium stammt vom 14. Juni, darin werden für den heutigen Tag etwa 6.000 Neuinfektionen als am wahrscheinlichsten angenommen. Schon die gestrigen etwa 7.200 Fälle lagen da drüber. Die Bandbreite in den Prognosen geht allerdings für den heutigen Tag bis hinauf zu 12.500 Neuinfektionen.

Eine Woche zuvor lag die Zahl der Neuinfektionen mit 6.800 ebenfalls über den prognostizierten 4.000 Fällen. Simulationsforscher Niki Popper erklärte das unter anderem damit, dass die Mutationen BA.4 und BA.5 infektiöser und immuninvasiver sein und gleichzeitig die Immunität der Menschen laufend abnehmen würde. Das werde zu einer kleineren Sommerwelle und einer größeren Herbstwelle führen, wobei es noch unseriös sei, genaue Zeiträume oder Zahlen zu diesen Wellen zu nennen. Popper resümierte: Mit realistischen Maßnahmen könne man Wellen dämpfen, und das sollte man auch tun, aber es brauche vor allem Konzepte, wie man mit denen umgeht, die sich ungeschützt fühlen.

"Eigenverantwortung"

Man setze also weiterhin "darauf, dass Menschen in Eigenverantwortlichkeit Maske tragen, wo viele Menschen zusammenkommen". Bezüglich Impfungen tagt momentan das Nationale Impfgremium und berät darüber, ob ein vierter Stich für alle schon früher empfohlen werden soll.

Man müsse nun, so Rauch, "in einen Modus kommen, mit dem Virus zu leben, das heißt auch, ein Stück weit aus dem Krisenmodus zu kommen". In den vergangenen zwei Jahren seien die psychischen Erkrankungen und Suizidraten angestiegen, daher müsse man Gesundheit "nicht nur als die Abwesenheit von Covid definieren, sondern auch darauf achten, wie geht es Kindern, wie geht es älteren Menschen".

Gefragt nach einem Ende der Quarantänepflicht, sagt er, bei 60.000 Neuinfektionen am Tag habe man gesehen, dass das nicht mehr möglich ist. Man suche nach "rechtssicheren Möglichkeiten", die einem erlauben würden, "die Systeme wieder hochzufahren", wenn das nötig ist. (elas, 22.6.2022)