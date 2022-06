Carina Wenninger zieht es vorerst nach Italien. Foto: APA/HANS PUNZ

Österreichs Fußball-Teamspielerin Carina Wenninger wird nächste Saison in Italien bei der AS Roma spielen. Die Rekordspielerin von Bayern München hat beim deutschen Vizemeister noch einen bis 2024 gültigen Vertrag, der beinhaltet aber eine Klausel. "Ich bin mega-happy in München, das passt super, aber ich habe schon seit sehr langer Zeit den Wunsch, einmal noch wo anders im Ausland zu spielen", sagte die 31-Jährige im Gespräch mit der APA.

Mit einem Wechsel auf Leihbasis liebäugelte die Steirerin schon länger: "Ich möchte für meine Persönlichkeitsentwicklung eine Sprache mitnehmen, eine andere Art und Weise von Fußball gerne sehen und es mir gut tun würde, aus meiner Komfortzone – und München ist ein Stück weit Komfortzone geworden in den letzten Jahren – auszubrechen."

Ausleihe?

Mit dem Nationalteam bereitet sich die Innenverteidigerin gerade in Bad Tatzmannsdorf auf die EM in England vor, die am 6. Juli mit dem Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber im ausverkauften Old Trafford Stadium startet.

Seit Juli 2007 ist die Abwehrspielerin bereits für die Münchnerinnen tätig, im Club ist bei Männern und Frauen nur Thomas Müller länger beim Verein. Die 300-Pflichtspiel-Marke hat das ÖFB-Ass vergangene Saison erreicht. 2015, 2016 und 2021 durfte sie auch über den Meistertitel jubeln, 2012 über den Triumph im Cup.

2022 fehlten vier Punkte auf Meister VfL Wolfsburg. Wenninger kam in 22 Bewerbsspielen zum Zug. Unangefochtene Stammspielerin war die 115-fache ÖFB-Teamspielerin aber nicht mehr. "Die Highlight-Spiele habe ich alle gespielt, damit bin ich mehr als zufrieden, damit habe ich auch genug Spielpraxis für die Europameisterschaft", betonte sie. Mit 31 jedes Spiel in der Liga zu spielen, müsse gar nicht mehr sein. (APA, red, 22.6.2022)