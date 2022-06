Amélie Nothomb ist selten untätig – und das mit Vorliebe schon ab vier Uhr morgens. Jährlich veröffentlicht die belgische Schriftstellerin, die auf Französisch schreibt, einen neuen Roman. Aktuell arbeitet sie an ihrem bereits 105. Buch, wobei es ihrem eigenen Willen entsprechend nicht jedes ihrer Werke "aus der Schublade" geschafft hat. Nur 30 der Bücher der vielfach preisgekrönten Autorin wurden tatsächlich publiziert, in 40 Sprachen übersetzt und liegen mehrheitlich auch auf Deutsch vor.

Welches Buch von Amélie Nothomb haben Sie schon gelesen? Foto: APA/AFP/JOEL SAGET

Bestsellerautorin mit exzentrischen Zügen

Bereits Nothombs erster Roman "Die Reinheit des Mörders", erschienen Anfang der Neunzigerjahre, wurde zum Bestseller – dem zahlreiche weitere folgten. Zu den Favoriten der Fans gehören unter anderem "Der Professor", "Attentat", "Quecksilber", "Metaphysik der Röhren" und "Die Kunst, Champagner zu trinken", um nur einige zu nennen.

In "Mit Staunen und Zittern" verarbeitete Nothomb ihre Erfahrungen aus dem Arbeitsleben, welche die jahrelang in Japan lebende Autorin bei einem Großunternehmen in Tokio sammelte – einer ihrer bisher fünf autobiografisch geprägten Romane. Der Dialog ist ihre präferierte literarische Form, von der sie aber beispielsweise in "Die Passion" abwich, als sie keinen Geringeren als Jesus Christus selbst in Monologform am Tag vor seiner Kreuzigung zu Wort kommen ließ.

Nothomb fällt gerne als Exzentrikerin auf, die man zumindest bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit selten ohne ihr Markenzeichen, einen schwarzen Hut, gesehen hat. Die inzwischen 55-Jährige ließ auch durch den Spleen aufhorchen, ihre Romane ausschließlich ohne Zuhilfenahme eines Computers zu verfassen – zu groß ihre Angst, andernfalls ein Manuskript zu verlieren. Auch ein Handy besitzt sie ganz bewusst nicht.

"Ambivalenz" heißt das neueste Werk Nothombs, das am 22. Juni 2022 bei Diogenes erschienen ist und ein Vater-Tochter-Verhältnis voll Hass und Verachtung thematisiert.

Sind Sie ein Fan der Werke Amélie Nothombs?

Haben Sie bereits ein Buch von Amélie Nothomb gelesen? Haben Sie ein Lieblingsbuch der Autorin? Was schätzen Sie an ihren Werken? Oder gehört Nothomb für Sie in die Reihe jener Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Sie nur vom Namen her kennen, ohne je etwas von ihnen gelesen zu haben? Berichten Sie im Forum! (dahe, 23.6.2022)