Wien – Deutschlands älteste Antiquitätensendung "Kunst + Krempel" kommt nach 17 Jahren wieder nach Österreich. Von 7. bis 9. Oktober werden zwölf Ausgaben im Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg in Niederösterreich aufgezeichnet. Zur Ausstrahlung gelangt die Koproduktion von ORF und BR wohl Anfang 2023 auf ORF 2, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Die Sender sind auf der Suche nach Personen, die mehr über ihre Antiquitäten und Kunstwerke erfahren möchten. Renommierte Fachleute begutachten Mitgebrachtes zu sieben Themengebieten: Kunst auf Papier, Musikinstrumente, Uhren, Porzellan und Keramik, Skulpturen, Design und Gemälde. Bewerbungen sind ab sofort und bis spätestens Mitte September möglich.

Bereits in der Vergangenheit gab es bei "Kunst + Krempel" so manche österreichische Entdeckung. Etwa ein Aquarell in Spritztechnik von Alfred Kubin, das einst in einem Konvolut für 450 Euro erworben wurde und heute bereits auf 250.000 Euro geschätzt wird. Erst dieses Jahr wurde eine bisher unbekannte Ansicht von Schloss Schönbrunn des Zeichners Andreides aus dem Jahr 1750 von der Schönbrunn Group angekauft, nachdem sie bei der Sendung aufgetaucht war. (APA, 22.6.2022)