Wien – Zum ersten Mal in der über vier Jahrzehnte langen Geschichte von "Radio Holiday" übernehmen Nachwuchsmoderatorinnen und -moderatoren die Ö3-Feriensendung. Zu hören sind ab 4. Juli jeweils im Duo die 22-jährige Wienerin Emma Ströbitzer und der 25-jährige Burgenländer Martin Ziniel, die 26-jährige Wienerin Sharon Talissa und der 29-jährige Niederösterreicher Marcel Kilic sowie die 25-jährige Wienerin Jana Petrik und der 24-jährige Wiener Paul Urban.

Verabschieden muss sich die Ö3-Hörerschaft dagegen in diesem Sommer von "Sternstunden"-Moderator Thomas Kamenar. Er will sich laut einer Aussendung ab sofort auf seine Arbeit als selbstständiger Coach und Video-Content-Produzent konzentrieren. Er war 19 Jahre für Ö3 tätig. Neu in den Ö3-"Sternstunden" ist Philipp Hansa, der künftig abwechselnd mit Sylvia Graf neben Gerda Rogers am Mikro stehen wird. (APA, 22.6.2022)