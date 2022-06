Am Mittwoch wurden zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder mehr als 10.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Foto: APA/Sebastian Kahnert

Am Mittwoch wurden in Österreich 10.898 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Sechs Covid-infizierte Menschen sind seit Dienstag verstorben. Zuletzt gab es Mitte April 2022 mehr als 10.000 Neuinfektionen an einem Tag.

Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass sich die steigenden Corona-Infektionsanzahlen schon bald in den Spitälern bemerkbar machen werden. In den kommenden zwei Wochen muss demnach mit einer Verdreifachung der Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Normalpflegebereich gerechnet werden. Auf den Intensivstationen (ICU) rechnen die Experten in ihrer aktuellen Einschätzung bis Anfang Juli mit doppelt so vielen stationär aufgenommenen Covid-Kranken wie derzeit.

Weiterer Anstieg erwartet

Was die Infektionszahlen betrifft, werden diese in den kommenden Tagen weiter in die Höhe schnellen. Aufgrund der zunehmenden Dominanz der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5, die infektiöser sind als BA.2, sei "eine beschleunigte Dynamik" zu erwarten, hält das Konsortium fest. Konkret bedeutet das, dass bis kommenden Mittwoch (29. Juni) bereits bis zu 17.000 tägliche Neuinfektionen einzukalkulieren sind. Der vom Konsortium errechnete Punktschätzer beträgt 13.170. Die Sieben-Tage-Inzidenz dürfte wieder auf über 1.000 neue Fälle je 100.000 Einwohner steigen. Als Bandbreite wird von den Experten ein Wert zwischen 820 und 1.350 mit einem Punktschätzer von 1.027 angegeben. Zum Vergleich: Zuletzt betrug bei 7.281 behördlich bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 die Sieben-Tage-Inzidenz 478,1 (Zahlen vom Dienstag, 21. Juni).

In Wien und Salzburg waren in der Vorwoche laut Prognosekonsortium die Subvarianten BA.4/BA.5 schon für mehr als 70 Prozent aller Infektionen verantwortlich. "Hierzu ist anzumerken, dass insbesondere seit der Dominanz der Omikron-Variante ein zunehmender Anteil an Zufallsbefunden im Spitalsbelag auftritt, deren primäre Hospitalisierungsursache nicht Covid-19 ist", betonen die Experten.

653 in Spitalsbetreuung

Bisher gab es in Österreich 4.352.391 insgesamt positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. Juni, 9.30 Uhr) sind österreichweit 18.744 Personen mit Sars-CoV-2-Infektion verstorben und 4.261.845 wieder genesen. Derzeit befinden sich 653 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 50 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 357

Kärnten: 212

Niederösterreich: 2.556

Oberösterreich: 1.212

Salzburg: 669

Steiermark: 1.382

Tirol: 537

Vorarlberg: 405

Wien: 3.568 (red, 22.6.2022)