Die Vorstellung, Gas könne als Brückentechnologie dienen, bis genügend erneuerbare Energien den Energiebedarf in Österreich und im restlichen Europa zur Verfügung stehen, scheint ausgeträumt. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird immer deutlicher, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Gas auch als Waffe einsetzt, Europa zumindest damit erpresst. Michael Strugl, Verbund-Chef und Präsident von Österreichs Energie, sagte am Mittwoch, die Alternativen zu Gas seien "nicht sehr angenehm".

Kurzfristig sei die Alternative der Einsatz von Kohle. Verbund, dem das im Vorjahr stillgelegte Fernheizkraftwerk Mellach bei Graz gehört, ist, wie berichtet, von der Regierung angewiesen worden, zu evaluieren, wie rasch dieses ehemalige Kohlekraftwerk, das dann kurze Zeit auf Gas umgestellt worden ist, reaktiviert und auf Kohlebetrieb getrimmt werden könne. Das wird gerade mit Hochdruck gemacht, wobei vor Winter wahrscheinlich nicht daran zu denken ist, dass das Kraftwerk "im Notfall" ans Netz genommen werden kann.

Deutschland setzt auf Kohle

Deutschland setzt massiv auf Kohle, die Kohleverstromung mache dort auch "einen großen Block in der Grundlast und gesicherten Leistung aus", sagte Strugl. Alle zuletzt vom Netz genommenen Kohlemeiler sollen nach Vorstellung des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck in Reserve und die vor der Schließung stehenden weiter am Netz gehalten werden.

In Österreich sei die Situation etwas anders. Mit Schließung des Fernheizkraftwerks Mellach im Frühjahr 2020 wurde auch das letzte Stück Kohle in Österreich verfeuert. An Leistung bringe dieses Kraftwerk vergleichsweise wenig, wenn man es im Fall des Falles wieder ans Netz nimmt. Strugl: "Das hat eine Leistung von 240 Megawatt, die Gasturbine daneben hat eine Leistung von 840 MW. Das sagt schon einiges."

Ausbau Erneuerbarer möglich

15 bis 18 Prozent der Stromerzeugung erfolgen im Jahresschnitt auf Basis von Gas, im Winter sind es an die 30 Prozent, wenn weniger Wasserkraft zur Verfügung steht, Wind und Sonne schwächeln und der Strombedarf insgesamt höher ist; im Sommer sinkt die Stromproduktion mittels Gas laut Strugl auf fünf bis sechs Prozent.

Was die Erreichung der 2030er-Ziele betrifft, ist Strugl zuversichtlich. Der Ausbau erneuerbarer Energien sei in der gewünschten Form machbar, sofern die Verfahren beschleunigt und Flächen für Windkraft und Freiflächensolaranlagen zur Verfügung gestellt werden. (Günther Strobl, 22.6.2022)