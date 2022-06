Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek in "Der Pass". Foto: Sky Deutschland / W&B Television / Sammy Hart

Die Thrillerserie "Der Pass" kehrt mit einer dritten Staffel im zweiten Quartal 2023 zurück. Die Dreharbeiten des Sky Originals haben in dieser Woche in Salzburg und Bayern Fahrt aufgenommen. Mit von der Partie sind für die acht Folgen erneut Julia Jentsch als Ellie Stocker und Nicholas Ofczarek als Gedeon Winter, die sich einer Reihe von rätselhaften Morden auf beiden Seiten der deutsch-österreichischen Grenze widmen. Mittlerweile sind die beiden jedoch zu erbitterten Gegnern geworden und der eisige Winter aus den Vorstaffeln wurde mit schwül-heißen Bergwäldern ersetzt.

"Nach den ersten beiden sehr erfolgreichen Staffeln war es uns wichtig, in der dritten Staffel neue Akzente zu setzen", hielt Executive Producer Quirin Schmidt dazu in einer Aussendung fest. In der Serie bespielte mythische Orte, Schluchten und Höhlen sollen sinnbildlich für die Abgründe, die sich bei Ellie und Gedeon auftun, stehen. Die beiden Figuren rücken stärker ins Zentrum der Geschichte, wobei sich Gedeon auf die Suche nach dem Peiniger aus seiner Kindheit macht und Ellie nach der Wahrheit hinter dem Mord an ihrer Kollegin Yela Antic sucht. Für die Regie zeichnen Christopher Schier und Thomas W. Kiennast verantwortlich. Die beiden waren die kreativen Köpfe hinter der Mini-Serie "Die Ibiza-Affäre". (red, 22.6.2022)