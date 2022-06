Der Dienst wird zum Start in zwei Varianten verfügbar sein

Discovery+ ist ab 28. Juni auch in Österreich und Deutschland verfügbar. Logo: Discovery+

München – Der auf Non-Fiction- und Real-Life-Entertainment-Inhalte spezialisierte Streaming-Dienst Discovery+ startet am 28. Juni in Österreich und Deutschland. Das gab der US-amerikanische Mutterkonzern Warner Bros. Discovery im Rahmen der derzeit in Köln stattfindenden Screenforce Days bekannt.

Dafür ergänzt werden soll die laut eigenen Angaben "weltweit größten Content-Library an non-fiktionalen Inhalten" mit lokalen Shows, darunter die neue Eigenproduktion "Katzenberger @Work" mit Daniela Katzenberger in der Hauptrolle, und Live-Sport. Zu den Inhalten von Discovery+ gehören auch Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Paranormales, Abenteuer, Wissenschaft, Technik oder Umwelt.

Discovery+ soll zum Start in zwei Varianten verfügbar sein: einer werbefreien Variante um monatlich 5,99 Euro sowie einer werbeunterstützten Variante um monatlich 3,99 Euro. Beim Abschluss eines zwölfmonatigen Abonnements belaufen sich die Kosten auf 39,99 Euro (werbeunterstützt) oder 59,99 Euro werbefrei. Wegen einer Partnerschaft mit Sky Deutschland ist das Discovery+-Angebot zum Start für zwölf Monate für alle Sky-Q-Kunden inklusive. (red, 22.6.2022)