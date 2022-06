Ob Budget- und Ressourcenprobleme, Einsätze bei Katastrophen oder während der Pandemie – das österreichische Bundesheer ist meist wegen dieser oder ähnlicher Themen medial präsent. Dass veganes Essen oder viel eher die Nichtexistenz dessen die Gemüter erhitzt, ist hingegen eher ungewöhnlich. Und doch dürfte genau dieses Thema einige Grundwehrdiener, Milizsoldaten und Unteroffiziere beschäftigen.

Welche Menüs gab es in Ihrer Kaserne? Foto: Ivan Mattioli Getty Images/iStockphoto

Denn wer sich rein pflanzlich ernährt, stößt beim Bundesheer an seine Grenzen. Zwar gibt es im täglichen Menüplan vegetarische Alternativen. Vegane Speisen findet man allerdings nicht. Aufgrund dieses Mankos wurde eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, die fordert, dass es ein veganes Menü zur Wahl geben sollte. Ebenso wie Rücksicht auf religiöse Essensgewohnheiten genommen wird, sollte auch die vegane Ernährung Einzug in die Speisesäle österreichsicher Kasernen halten, so das Anliegen veganer Soldaten. Klarerweise in Ergänzung zum bisherigen Angebot – das von Gemüselaibchen bis hin zum Schweinsbraten reicht. Dieser User erinnert sich an seine Zeit beim Bundesheer und das Essen in den Feldlagern:

Wie haben Sie das Essen beim Bundesheer in Erinnerung?

Gab es zu Ihrer Zeit die Wahl zwischen fleischhaltigen und vegetarischen Menüs? Hätten Sie sich gewünscht, dass es vegane Alternativen gegeben hätte? Wie stehen Sie zu der Forderung, dass es vegane Speisen geben sollte? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 24.6.2022)