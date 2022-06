Hand aufs Herz: Gefallen Sie sich auf Fotos? Bekanntlich ist es nicht jedem Menschen gegeben, vor einer Kamera gute Figur zu machen. Manche schließen praktisch als automatische Stressreaktion auf jedem Bild die Augen. Und ein verkrampfter, unlockerer Gesichtsausdruck kann zum Feind jedes guten Fotos werden.

Fotogen oder nicht – wie sehen Sie sich selbst? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/GCShutter

Souverän wirken auf Fotos: Gelingt Ihnen das?

Schwierig wird das besonders dann, wenn man nicht nur in geselliger Runde ein paar Schnappschüsse macht, sondern es bei den Bildern um mehr geht, sie etwa als Passbild oder Bewerbungsfoto benötigt werden und einen im besten Licht darstellen sollen.

Welche Pose man wählt, wenn man kompetent und souverän wirken möchte, will schließlich wohlüberlegt sein. Und die eigene Eitelkeit spielt auch mit hinein, wenn man sich so gar nicht auf Fotos gefallen möchte. Versucht man freilich, auf Kommando besonders natürlich zu wirken, ist dies auch zum Scheitern verurteilt. Einigen Ausnahmetalenten gelingt es allerdings trotz allem, in geradezu unsympathischer Weise auf jedem Foto perfekt zu glänzen, wie Fans der Serie "How I Met Your Mother" wissen:

Legendary person

Fotogen oder nicht – wie ist das bei Ihnen?

Würden Sie sich selbst als fotogen bezeichnen oder am liebsten die Flucht ergreifen, wenn ein Objektiv auf Sie gerichtet ist? Können Sie Ihre Schokoladenseite mühelos präsentieren und wissen, wie Sie vor der Kamera am besten posieren müssen, um sich auf Fotos zu gefallen? Oder finden Sie es vollkommen unnötig, sich darüber Gedanken zu machen? Berichten Sie im Forum! (dahe, 27.6.2022)