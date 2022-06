Der FC Bayern lotst einen Starkicker aus England in die Bundesliga – Mane soll in München die Fans mit Toren und Tricks verzücken

Neues Gesicht in München. Foto: REUTERS/MORANO

Der Wechsel von Stürmerstar Sadio Mane zum FC Bayern ist perfekt. Nach der Einigung der Münchner mit Liverpool in den zähen Ablöse-Verhandlungen erhält der 30-jährige Goalgetter einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Das bestätigten die Bayern am Mittwoch. Dem Vernehmen nach überweisen die Münchner 32 Millionen Euro Ablöse für den Senegalesen nach Liverpool. Der Betrag könnte durch gewisse Boni auf 41 Mio. ansteigen.

"Wir sind überzeugt, dass Sadio Mane unseren Fans in den nächsten Jahren mit seiner spektakulären Art zu spielen viel Freude bereiten wird. Er ist ehrgeizig und heiß, weitere Titel zu gewinnen. Dieses Paket ist sehr, sehr stark. Mit Spielern wie ihm sind beim FC Bayern alle großen Ziele möglich", sagte Vorstandschef Oliver Kahn. Sportvorstand Hasan Salihamidzic freut sich über einen neuen "internationalen Top-Star" beim FC Bayern. "Sadio Mane passt perfekt zu dem Fußball, den der FC Bayern unter Julian Nagelsmann spielt", sagte er.

Priorität

Der Transfer Manes, der 2014 von Salzburg nach einer Streik zu Southampton gewechselt war, hatte für die Münchner und besonders auch für Chef-Kaderplaner Salihamidzic höchste Priorität. Der Sportvorstand verhandelte über Wochen mit dem Spitzenclub von Trainer Jürgen Klopp. "Es ist großartig, dass unser Vorstand um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic einen Spieler wie Sadio Mane für den FC Bayern verpflichten konnte", sagte Präsident Herbert Hainer.

Der bisherige Vertrag von Mane in Liverpool lief am 30. Juni 2023 aus. Der Champions-League-Finalist peilte anfangs eine Ablösesumme von 42,5 Millionen Pfund, umgerechnet knapp 50 Millionen Euro, an. Die Bayern hatte sich frühzeitig mit dem Angreifer und dessen Management auf ein Engagement geeinigt. Liverpool hatte 2016 umgerechnet knapp 40 Millionen Euro an Southampton gezahlt. "Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international", sagte Mane.

Mane ist Rekordtorschütze seines Landes. Mit Liverpool gewann er 2019 die Champions League. 2020 wurde er mit dem Team englischer Meister. Der Verein hatte mit dem Millionen-Transfer von Stürmer Darwin Nunez von Benfica Lissabon bereits einen Ersatz für Mane verplichtet. (APA, 22.6.2022)