Als letzte Premiere in der Wiener Innenstadt Am Hof zeigt man ab 7. Juli "Tartuffe". Foto: Wiener Lustspielhaus

Adi Hirschals "Wiener Lustspielhaus" wird heuer seine letzte Saison spielen – und wird von der Stadt zuvor entschuldet. Das wurde heute, Mittwoch, im Gemeinderat mitgeteilt bzw. beschlossen. Insgesamt erhält der Verein heuer 200.000 Euro. Das bedeutet nach pandemiebedingten Einnahmenrückgängen nun eine Aufstockung der Subvention um insgesamt 90.000 Euro.

Der betreffenden Akt fand nicht bei allen Fraktionen Zustimmung. Die Grünen und die FPÖ trugen den Beschluss nicht mit. Zugestimmt haben die ÖVP sowie die Regierungsparteien SPÖ und NEOS.

Begründet wurde das Lustspielhaus von Adi Hirschal in Tradition des Alt-Wiener-Straßentheaters als mobile Bühne. Eröffnet wurde 2004 mit einer Wiener Fassung von Shakespeares Der Sommernachtstraum. Die Molière-Adaption Tartuffe von Franzobel, die am 7. Juli in der Wiener Innenstadt Am Hof Premiere feiert, dürfte nun die letzte Inszenierung des Lustspielhauses werden. (APA, 22.6.2022)