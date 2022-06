OeNB-Pensionssystem

Notenbanker wollen mehr Geld für Abschied von Pensionsgoodie

Am Dienstag endet das Angebot des Direktoriums der OeNB, die sich mit 80 Millionen Euro von Pensionszuzahlungen freikaufen will. Der Betriebsrat will rund drei Millionen mehr