Link

Die Bewegtbildstudie ist auf der Website der RTR GmbH abrufbar

Reichweite, Marktanteil im Überblick

Reichweite wird in Prozent der Gesamtbevölkerung oder in einer bestimmten Alterstruppe angegeben für bestimmte Zeiträume, also etwa täglich (gestern genutzt). Bei der Bewegtbildstudie zählt zur Reichweite, wer angibt, er oder sie habe ein Angebot zumindest 15 Minuten lang genützt. Beim Teletest zählt zumindest eine Minute Nutzung, bei Sendungen unter 10 Minuten eine Sekunde.

Marktanteil ist der Anteil an der Gesamtnutzungszeit in Prozent. Wenn österreichweit zwei Menschen in einer Zeitzone etwa Netflix nutzen und zu dieser Zeit insgesamt vier Menschen Bewegtbild schauen, hätte Netflix hier einen Marktanteil von 50 Prozent an der Bewegtbildnutzung.