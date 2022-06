Marko Raguž zieht es nach Wien. Foto: Austria Wien

Die Wiener Austria gab am Mittwoch die Verpflichtung von Stürmer Marko Raguž bekannt. Der 24-Jährige kommt vom LASK und unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis 2026. Über die Ablösemodalitäten wurde laut Austria Stillschweigen vereinbart.

Der Angreifer schaffte beim LASK den Durchbruch und gilt seit Jahren als vielversprechende Offensivkraft. Er musste nach einen Kreuzbandriss 2020 länger pausieren, insgesamt erzielte der Oberösterreicher in 98 Spielen für den LASK 26 Tore. "Für mich war klar, dass die Austria in Österreich als einzige Option in Frage kommt. Ich spüre, dass hier etwas im Entstehen ist", wird Raguž in einer Aussendung der Veilchen zitiert. (red, 22.6.2022)