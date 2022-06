Eigentlich wollte Österreich mit der Impfpflicht Vorreiter sein. Diese kam dann in mehr oder weniger wirkungsloser Form, momentan liegt sie auf Eis. Foto: imago images/Addictive Stock

Die Impfpflicht soll komplett abgeschafft werden, wie mehrere Abgeordnete dem STANDARD bestätigen. Das dazugehörige Gesetze könnte also abgeschafft oder maßgeblich abgeändert werden. Noch am heutigen Donnerstag soll die Entscheidung verkündet werden. Dass die Debatte ausgerechnet jetzt kommt, ist überraschend.

Momentan ist die Impfpflicht als Gesetz zwar gültig, sie wurde aber per Verordnung ausgesetzt. Diese Verordnung gilt eigentlich noch bis zum 31. August 2022. Dann sollte, so der Plan und auch die gesetzliche Regelung, eine Kommission aus Fachpersonen aus dem Verfassungsrecht und der Medizin erneut beurteilen, ob die Anwendung des Gesetzes nötig ist. In seiner aktuellen Fassung gilt das Gesetz eigentlich bis Ende Jänner 2024.

Langes Hin und Her

Tatsächlich gestraft wurde im Rahmen der Corona-Impfpflicht aber ohnehin noch niemand. Denn nach technischen und politischen Komplikationen sowie zähen Verhandlungen trat das Gesetz zwar in Kraft, aber in abgeschwächter Form. Noch bevor die Phase, in der Strafen vorgesehen sind, startete, wurden wesentliche Teile davon ausgesetzt.

Um es im Notfall rasch wieder aktivieren zu können, blieb das Gesetz in Grundzügen aber in Kraft. Immerhin wolle man nicht wertvolle Wochen mit Verhandlungen und Begutachtungen verschwenden, wenn sich die pandemische Lage wieder zuspitze, wurde stets sinngemäß argumentiert.

Corona-Lage spitzt sich zu



Das hat auch zur Folge, dass die Impfpflichtkommission sich spätestens alle drei Monate damit auseinandersetzen muss, ob es die Maßnahme momentan braucht. Zweimal tat sie das bereits, beide Male blieb die Impfpflicht daraufhin weiter inaktiv. Den nächsten Bericht hätte die Kommission eigentlich Ende August vorlegen sollen – da hätte sich das erstmals ändern können, immerhin betonten Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und auch die Kommission stets, wie wichtig es ist, geschützt in die Herbstwelle zu gehen.

Im Gesetz ist aber auch vorgesehen, dass der Gesundheitsminister von einer Impfpflicht abrücken muss, wenn etwa Impfstoffe nicht verfügbar sind, sich der Stand der Wissenschaft bezüglich der Wirksamkeit wesentlich ändert oder eine Impfpflicht – etwa aufgrund neuer Varianten – nicht mehr geeignet ist, die medizinische Versorgung zu entlasten.



Ausgerechnet jetzt spitzt sich aber die Corona-Lage auch deutlich zu. Am Mittwoch wurden 10.000 Fälle verzeichnet, ein hoher Wert im Vergleich zu den sonst eher entspannten Sommermonaten. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Fälle noch weiter steigen wird. Auch auf die Spitäler kommt laut Prognosen wieder eine stärkere Belastung zu. Und: Das Nationale Impfgremium berät aktuell darüber, ob der vierte Stich für alle nicht doch schon früher notwendig werden könnte.

Das Gesundheitsministerium wollte dem STANDARD Donnerstagfrüh keine Stellungnahme zum möglichen Impfpflicht-Aus geben. (Fabian Schmid, Gabriele Scherndl, 23.6.2022)