In einer Sondersitzung sollen zusätzliche Einmalzahlungen wegen der hohen Inflation beschlossen werden. Die Sitzung beginnt um zwölf Uhr

Die Regierung sieht sich wegen der Inflation gezwungen, Maßnahmen zu setzen. Foto: APA / BARBARA GINDL

Wien – Der Nationalrat ebnet am Donnerstag den Weg für das nächste Paket gegen die Teuerung. In einer Sondersitzung werden unter anderem ein einheitlicher Klimabonus sowie eine zusätzliche Einmalzahlung gegen die Teuerung beschlossen. Zudem gibt es eine Einmalzahlung für Mindestpensionisten, Arbeitslose und Bezieher von Studienbeihilfe in der Höhe von 300 Euro. Außerdem ist ein Zuschlag von 180 Euro zur Familienbeihilfe im August geplant.

Um zwölf Uhr findet die Sondersitzung des Nationalrats statt. Hier finden Sie den Live-Stream.

Andere Teile des Antiteuerungspakets der Koalition harren noch über den Sommer ihrer Umsetzung. Dabei geht es etwa um die geplante Abschaffung der "kalten Progression" sowie um die geplante Valorisierung von Sozialleistungen.

Was den Klimabonus angeht, soll dieser wie ursprünglich geplant regional unterschiedlich dotiert sein, das allerdings erst ab kommendem Jahr. Heuer wird es 250 Euro für alle geben, dazu noch den 250-Euro-Antiteuerungsbonus. Zudem wird die Einführung einer CO2-Bepreisung von Juli auf Oktober verschoben. (APA, 23.6.2022)