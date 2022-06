Servus TV und ORF kooperieren bei FIFA WM 2022 und UEFA EURO 2024. Foto: Getty Images

Wien – Der ORF und ServusTV machen bei den den beiden kommenden Fußballgroßereignissen gemeinsame Sache und übertragen alle 64 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 sowie alle 51 Spiele der UEFA Euro 2024 live im österreichischen Free-TV. Dazu haben der öffentliche-rechtliche Rundfunk und der Salzburger Privatsender entsprechende Sublizenzvereinbarungen geschlossen, wie am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gegeben haben.



Als Rechtehalter an der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) überträgt der ORF an ServusTV demnach das Ausstrahlungsrecht an 25 von insgesamt 64 Live-Spielen. Der ORF zeigt seinerseits 39 Begegnungen live, darunter nahezu alle Spiele im Hauptabend sowie das Eröffnungsspiel und das Finale exklusiv.

Servus TV wird 19 Spiele aus der Gruppenphase, zwei Achtelfinal- sowie zwei Viertelfinal-Begegnungen, ein Semifinale sowie das Spiel um Platz 3 übertragen. Die Sublizenzvereinbarung umfasst neben den Ausstrahlungsrechten für TV und Online außerdem umfangreiche Highlight-, Clip- sowie News-Rechte. (red, 23.6.2022)