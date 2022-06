Ein 20-Jähriger habe sich in einem WC verschanzt und behauptet, eine Schusswaffe zu haben. Bei einem Zugriff schoss die Polizei zwei Mal

Beim Polizeieinsatz wurde der Mann durch Schüsse schwer verletzt, ist aber außer Lebensgefahr. Foto: Getty Images / iStockphoto

Keutschach – Bei einem Cobra-Einsatz in der Nacht auf Donnerstag in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) ist ein 20-jähriger Mann durch zwei Schüsse eines Mitglieds des Einsatzkommandos schwer verletzt worden. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Online-Meldung der "Kleinen Zeitung". Der Mann ist außer Lebensgefahr, berichtete Kitz.

Laut ersten Angaben hatte sich der 20-Jährige in einem WC verschanzt und behauptet, eine Schusswaffe dabei zu haben. Die alarmierte Polizei forderte die Cobra an, bei einem Zugriff war es dann zu den Schüssen gekommen. Der Mann wurde von der bereits anwesenden Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht, wo er in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. (APA, 23.6.2022)