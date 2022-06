Sie hat allerdings nichts vom Vorfall mitbekommen, die 24-Jährige stand vor ihrer Kür ohne Sicht auf das Becken hinter einer hohen Wand. Danach erklärte Alexandri, dass Alvarez in der Vergangenheit bereits mehrmals bewusstlos untergegangen war – zuletzt in der Olympia-Qualifikation im vergangenen Jahr in Barcelona. "Wir vergessen manchmal, dass so etwas auch in anderen Hochleistungssportarten geschieht. Marathon, Radsport, Langlauf. Nur dass wir im Schwimmbecken an unsere Grenzen stoßen und sie manchmal auch finden", sagte Fuentes. (APA; 23.6.2022)