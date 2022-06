Parks, Grätzel, Architektur, Essen, Menschen, Öffis – was lässt Ihr Herz in Wien höher schlagen?

"Wien, Wien, nur du allein. Sollst stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo ich glücklich und selig bin. Ist Wien, ist Wien, mein Wien", sangen unterschiedliche Interpreten, wie Hans Moser, Paul Hörbiger oder Peter Alexander. Foto: Artur Bogacki Getty Images/iStockphoto

Wien ist lebenswert, und zwar so lebenswert, dass die österreichische Hauptstadt über Jahre hinweg den ersten Platz in diversen Rankings ergattert hat, in denen es um die Bewertung der Lebensqualität ging. Einzig letztes Jahr rutschte Wien aufgrund von Corona-Maßnahmen auf Platz zwölf ab. Umso erfreulicher, dass die Stadt nun in der "Economist Intelligence Unit Global Survey" erneut an die Spitze gewählt wurde, was Gesundheitssystem, Bildung, Kultur und Infrastruktur, soziale Sicherheit, politische Stabilität oder die Kriminalitätsrate betrifft.

Leiwand!

Wer schon länger in Wien zu Hause ist, weiß die Stadt meist aus noch zahlreichen weiteren Gründen zu schätzen. So kann es sogar der Wiener Grant schaffen, als inoffizielles Kulturgut betrachtet zu werden – nirgendwo ist Unfreundlichkeit, gepaart mit Zynismus, so charmant wie in Wien:

Aber nicht nur die Ur-Wienerinnen und Ur-Wiener prägen die Stadt. In den verschiedensten Bezirken und Grätzeln ist Wien so vielfältig und divers wie keine andere österreichische Stadt. Auch kulinarisch gibt es neben der typischen Wiener Küche mittlerweile unendlich viele Lokale aus aller Welt, die zum Ausprobieren einladen und die Stadt grenzenlos erscheinen lassen. In einer Liebeserklärung an Wien sollte jedenfalls nicht auf die Öffis vergessen werden. In kaum einer anderen Metropole kommt man so einfach und schnell von A nach B, ohne in ein Auto steigen zu müssen; erklingen dann noch typisch wienerische Sprüche der Wiener-Linien-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus den Lautsprechern, die einen Schmunzeln lassen, weiß man: Wien muss man einfach lieben!

Was ist Ihre Liebeserklärung an Wien?

Was macht die Stadt in Ihren Augen einzigartig? Was zeichnet Wien aus, was gibt es nur hier zu erleben? Teilen Sie Ihre Wien-Liebe im Forum! <3 (mawa, 24.6.2022)