Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Österreich hält auch am Donnerstag an. Foto: APA / AFP / LIU JIN

Wien – Heute, Donnerstag, soll das Ende der Impfpflicht verkündet werden, und das bei konstant steigenden Corona-Neuinfektionen. Nach einem relativen Rekordhoch am Mittwoch mit mehr als 10.000 Neuinfektionen wurden am Donnerstag für die vergangenen 24 Stunden 9.528 Neuinfektionen gemeldet. Zudem starben fünf Personen in Zusammenhang mit dem Virus. Weitere Details folgen in Kürze. (red, 23.6.2022)