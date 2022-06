DDB Wien in der Kategorie "Film" nominiert, "AllRise" bei "Sustainable Development Goals". Die Sieger in diesen Kategorien werden am Freitag bekanntgegeben

Wien/Cannes – Weitere Chancen auf Löwentrophäen für Österreich: DDB Wien überzeugt die "Film"-Jury mit ihrer Kampagne "Daddy, please" für McDonald’s Österreich in der Subkategorie "Food & Drink" und holt sich eine Shortlistplatzierung.

Erstmals seit Einführung der Kategorie "Sustainable Development Goals" im Jahr 2018 schafft es eine Arbeit aus Österreich auf die Shortlist: Der Verein zur Förderung des Umweltschutzes, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit "AllRise" überzeugt mit "The Planet VS" in der Subkategorie "Climate Action". Die Gewinner in diesen Kategorien werden am Freitag bekanntgegeben.

Donnerstag Abend werden die Grand Prix-Gewinner in den Kategorien Direct, Media, PR und Social & Influencer bekanntgegeben, hier hat Jung von Matt Donau Chancen auf Löwen, die Wiener Agentur ist wie berichtet mit "Vienna Strips On OnlyFans" für Wien-Tourismus mit zehn Shortlistplätzen vertreten. (red, 23.6.2022)