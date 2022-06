Laut den Ermittlungserkenntnissen geht man derzeit davon aus, dass der Mann die Frau getötet hat. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Überforderung bei der Pflege der Frau dürfte der Grund für den mutmaßlichen Mord in Wien-Landstraße gewesen sein: Am Dienstag hatte die Polizei in einer Wohnung unweit des Rennweges die leblosen Körper eines 68-jährigen Mannes und einer 76-jährigen Frau gefunden. Aufgrund der Ermittlungserkenntnisse wird davon ausgegangen, dass der Mann die Frau getötet und anschließend Suizid begangen hat. Die Tür der Wohnung sei von innen versperrt gewesen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Revolver als Tatwaffe

Bei der Tatwaffe dürfte es sich um einen nicht registrierten Revolver gehandelt haben. Er wurde sicher gestellt. Weitere Erkenntnisse gibt es auch zum Grund der Tat: "Die Erhebungen im Umfeld des Pärchens deuten momentan auf eine Überforderung bei der Pflege der Frau hin", hieß es in der Mitteilung der Polizei weiters.

Nachbarn und Bekannte hatten sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt, nachdem sie seit 17. Juni kein Lebenszeichen des Paares mehr wahrgenommen hatten und auch nur mehr geschlossene Fenster sahen. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung Wega öffnete daraufhin die Wohnung und entdeckte die beiden Toten. (APA, 23.6.2022)