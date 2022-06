Generali statt Anfield: Billy Koumetio. Foto: FK Austria

Wien – Die Wiener Austria hat mit Billy Koumetio einen Jungprofi von Liverpool ausgeliehen. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt leihweise für ein Jahr zu den Violetten, wie diese am Donnerstag bekannt gaben. Der 1,95 m große Koumetio spielte in der vergangenen Saison im U23-Team der "Reds" in der Premier League 2. Der Franzose kam auch in der UEFA Youth League zum Einsatz. Im Dezember 2020 spielte er für Liverpool eine Halbzeit lang in der Champions League.

"Wir freuen uns riesig, dass wir mit Billy Koumetio ein spannendes Defensiv-Talent von einem Top-Klub für unseren Weg gewinnen konnten. Wir sind fest davon überzeugt, dass er ein absoluter Gewinn für den gesamten Verein ist", meinte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner. Koumetio, der vor dreieinhalb Jahren von Orleans aus in die Liverpool-Akademie kam, ist der achte Legionär im Kader der Favoritner. "Wir werden viele Matches haben, da möchte ich eine gute Rolle spielen", sagte der Franzose. Die Austria spielt im Herbst fix in der Gruppenphase eines europäischen Clubbewerbs. (APA, 23.6.2022)