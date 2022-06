"Vienna Strips on OnlyFans"-Kampagne bei PR vergoldet und mit Bronze in den Kategorien Direct und Social & Influencer ausgezeichnet – Erstmals seit 2016 geht damit wieder ein goldener Löwe nach Österreich

Wien – Zehnmal war Jung von Matt Donau wie berichtet mit Wien-Tourismus und der Kampagne OnlyFans beim Werbefestival in Cannes auf Shortlists vertreten, am Donnerstagabend wurde die Agentur mit einmal Gold in der Kategorie PR und zweimal Bronze (bei Direct und Social & Influencer) ausgezeichnet. Erstmals seit 2016 geht somit wieder ein goldene Cannes-Löwe nach Österreich.

Mit der "Vienna Strips on OnlyFans"-Kampagne machen Jung von Matt Donau und Wien-Tourismus auf der Erotikplattform Onlyfans gemeinsam mit Wiener Museen auf nackte Kunst – etwa von Klimt, Schiele, Tizian oder Rubens – aufmerksam, die man in Wien live erleben kann und die bisher im Social Web zensuriert wurde.

Vienna

"Dass wir uns bei den 'Werbe-Oscars' auf dem internationalen Parkett gegen so starke Marken behaupten konnten, gleich mehrere Shortlist-Platzierungen erzielt haben und nun auch zu den Gewinnern gehören, ist eine Bestätigung unserer Arbeit und zugleich eine große Freude. Ich bedanke mich bei den Wiener Museen, die bei unserer Aktion mitgemacht haben, unserem Agenturpartner und dem eigenen Kreativteam im Wien-Tourismus für die erfolgsbringende Zusammenarbeit und den Mut, mit 'OnlyFans' eine unkonventionelle Idee umzusetzen", sagt Norbert Kettner von Wien-Tourismus.

"Echte Arbeit für echte Kunden"

Michael Morgenbesser, verantwortlicher Kreativdirektor bei Jung von Matt Donau: "Die Auszeichnung in Cannes zeigt, was die Innovationspartnerschaft zwischen Wien-Tourismus und Jung von Matt Donau möglich macht: Eine echte Arbeit für einen echten Kunden, die die ganze Welt bewegt hat. Die nicht auf dem Reißbrett entstanden ist, um Award-Jurys zu überzeugen, sondern echte Menschen erreicht hat. Und das in einer Zeit, in der man den Schwanengesang auf die Relevanz in der Werbung an jeder Straßenecke in Cannes tönen hört."

"Zu Unrecht wird oft gejammert, dass sich Kunden nicht trauen, mutig zu sein. Denn Wien-Tourismus war es gemeinsam mit uns für die Kampagne 'Vienna strips on OnlyFans‘", ergänzt Werner Singer, Kreativgeschäftsführer bei Jung von Matt Donau, "es zeigt auch unseren Anspruch, dass unsere alltägliche Kreativarbeit so herausragend sein soll, dass sie zuerst die kommunikativen Herausforderungen unserer Kunden löst und dann sehr gerne on top noch Löwen gewinnt."

Die "Vienna Strips on OnlyFans"-Kampagne gewann bereits zuvor Auszeichnungen bei mehreren Kreativwettbewerben, darunter bei D&AD Awards, The One Show, Clio Awards, ADC Deutschland und auch Gold vom Creativ Club Austria.

Zwei weitere Shortlistplätze für Österreich

Österreich ist noch mit zwei weiteren Shortlistplätzen beim diesjährigen Festival vertreten, DDB Wien überzeugt die "Film"-Jury mit ihrer Kampagne "Daddy, please" für McDonald’s Österreich in der Subkategorie "Food & Drink" und holt sich eine Shortlistplatzierung. Und Allrise, ein Verein zur Förderung des Umweltschutzes, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, ist mit "The Planet VS" in der Subkategorie "Climate Action" nominiert. Die Gewinner in diesen Kategorien werden am Freitag bekanntgegeben. (red, 23.6.2022)