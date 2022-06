In einem Interview erklärt Tim Cook, was aus seiner Perspektive für den Erfolg von AR und VR wichtig ist

Apple-CEO Tim Cook. Foto: APA/AFP/CHRIS TUITE

Seit mindestens zwei Jahren gibt es nun das Gerücht, dass Apple eifrig an einer eigenen Virtual- und Augmented-Reality-Brille arbeitet. Nach einer Verschiebung wegen Schwierigkeiten bei der Entwicklung, soll Letztere schon kommendes Jahr erscheinen. In einem Interview mit "China Daily USA" feuerte CEO Tim Cook die Spekulationen nun höchstpersönlich an.

Auf die Frage, was die wichtigsten Faktoren für kommerziell erfolgreiche AR-Produkte seien, antwortete Cook: "Das Entscheidende bei jeder Technologie, auch bei Augmented Reality, ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen." Genau darauf konzentriere sich Apple mit seinem Angebot von mehr als 14.000 AR-Kit-Apps für das iPhone und iPad bereits.

Release 2023?

Allerdings befinde sich die Technologie noch am Beginn ihrer Entwicklung, fährt er fort: "Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die wir in diesem Bereich gesehen haben. Bleiben Sie dran, und Sie werden sehen, was wir zu bieten haben."

Offiziell bestätigt wurden bisher weder Leaks zum Design noch zur technischen Ausstattung des erwarteten Headsets. Laut dem gut informierten Analysten Ming-Chi Kuo sollen die Brillen jedoch autonom – also ohne Computer oder Smartphone – funktionieren und eine mit Apples M1-Chip vergleichbare Leistung bieten. Inhalte sollen auf zwei Micro-LED-Displays mit 4K-Auflösung dargestellt werden. Bei der Entwicklung kämpft das Unternehmen derzeit offenbar noch mit Überhitzungsproblemen und der Software. Bei Release soll das Gerät mehr als 2.000 US-Dollar kosten. (red, 23.6.2022)