Im April hatte das Vereinigte Königreich dem Valneva-Impfstoff eine bedingte Zulassung erteilt. Foto: Reuters / Lisi Niesner

Saint Herblain/Amsterdam – Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat grünes Licht für die Zulassung von Valnevas Covid-Ganzvirus-Impfstoff VLA2001 gegeben. Konkret empfiehlt der Ausschuss nach Angaben des französischen Impfstoffherstellers die Verwendung als Erstimpfung bei Menschen im Alter von 18 bis 50 Jahren. VLA2001 ist ein inaktivierter Ganzvirus-Impfstoff, eine Unterform der Totimpfstoffe.

Die Europäische Kommission werde die CHMP-Empfehlung prüfen und eine Entscheidung über den Marktzulassungsantrag für VLA2001 werde in Kürze erwartet. Nach der Genehmigung durch die Europäische Kommission wäre die Zulassung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen gültig. Die CHMP-Stellungnahme der EMA folgt auf eine bedingte Zulassung im Vereinigten Königreich, die im April 2022 erteilt wurde, und auf die Notfallzulassung, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Mai 2022 und in Bahrain im März 2022 erteilt wurde.

Die Zulassung durch die EMA war bereits im ersten Quartal erwartet worden, hatte sich aber immer wieder verzögert. (red, miwi, 23.6.2022)