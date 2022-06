Der Supreme Court hat der Waffenlobby einen Sieg beschert. Foto: WILL DUNHAM /Reuters

New York – Das US-Höchstgericht hat am Donnerstag geurteilt, dass das Verbot, in New York Waffen öffentlich zu tragen, gegen die Verfassung verstößt. Damit verhalfen die Richterinnen und Richter den Waffenaktivisten in den Vereinigten Staaten zu einem großen Sieg, während die US-Öffentlichkeit im Moment eigentlich über Verschärfungen beim Waffenbesitz diskutiert.

Die Richter stimmten mit sechs zu drei Stimmen, dass das bundesstaatliche Gesetz aus dem Jahr 1913 das Recht der Bevölkerung "auf den Besitz und das Tragen von Waffen" laut 2. Verfassungszusatz einschränkt.

NRA spricht von "Sieg", Biden zeigt sich "tief enttäuscht"

Damit kippte der Supreme Court das Urteil eines untergeordneten Gerichts, der eine Anfechtung des Gesetzes durch zwei Waffenbesitzer in New York nicht zugelassen hat. Die beiden Kläger sind Mitglieder der Waffenlobby NRA. Die begrüßte umgehend im Kurznachrichtendienst Twitter die Entscheidung und feierte einen "Sieg".

US-Präsident Joe Biden zeigte sich hingegen "schwer enttäuscht" von der Entscheidung. Er werde die Staaten weiter ermutigen, sich für Gesetze einzusetzen, die die Bevölkerung besser vor Waffengewalt schützen. Die demokratische New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul sprach von einem "schwarzen Tag". Die Gerichtsentscheidung sei "absolut schockierend", sagte sie. Der Bundesstaat New York hatte kürzlich den Zugang zu Schusswaffen nach einem rassistisch motivierten Schusswaffenangriff in einem Supermarkt in der Stadt Buffalo eingeschränkt.

Wichtigste Entscheidung seit Jahrzehnten

Mit der Entscheidung hat der Gerichtshof das wichtigste Statement seit Jahrzehnten zu Waffenbesitz abgegeben. 2008 anerkannte der Supreme Court zum ersten Mal das Recht, dass US-Bürgerinnen und -Bürger zu Hause Waffen zur Selbstverteidigung lagern dürfen.

Erst vor kurzem hatte zudem in Texas das schlimmste US-Schulmassaker seit einem Jahrzehnt Entsetzen ausgelöst und die Debatte über das laxe US-Waffenrecht angefacht. Die NRA hielt ungeachtet des Blutbades drei Tage später ihr Jahrestreffen ab. Die ebenso einflussreiche wie umstrittene Organisation kämpft seit Jahrzehnten erfolgreich gegen Verschärfungen des Waffenrechts. (red, 23.6.2022)