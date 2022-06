Das Quartier "Am Seebogen" ist ein IBA-Quartier. Hier wird es im "Forum am Seebogen" auch eine kleine IBA-Dependance geben. Foto: Luiza Puiu

In einer ehemaligen Busgarage in der Nordwestbahnstraße 16 im 20. Bezirk findet ab dem heutigen Donnerstag die Schlusspräsentation der Internationalen Bauausstellung IBA_Wien statt. Hier gibt es Infos über viele neue Wiener Stadtquartiere, etwa das Sonnwendviertel, die Biotope City oder Neu-Leopoldau. Manche davon sind zwar erst in Bau oder geplant, wie etwa "An der Schanze" im Donaufeld oder die Berresgasse im 22. Bezirk. Wichtiger als das Herzeigen der fertigen Projekte sei aber eigentlich die Darstellung der dahinter liegenden Prozesse, sagte IBA-Leiter Kurt Hofstetter bei der Präsentation der Ausstellung am Donnerstag.

IBA als Qualitätssicherung

Die Vorbereitungen für die Wiener IBA laufen schon seit 2016, allerdings war ursprünglich ein Präsentationsjahr 2020 geplant. Davon ist man aber relativ bald wieder abgegangen, weil schon absehbar war, dass manche Projekte länger brauchen werden. Bei der Begleitung der Projekte vonseiten der IBA habe man sich gemeinsam mit dem IBA-Beirat hauptsächlich um die Qualitätssicherung gekümmert, sagte Hofstetter.

Das Kernthema der IBA lautet "Soziales Wohnen", als weiteres wesentliches Thema habe sich die Quartiersentwicklung herausgestellt, "vor allem die optimale Abstimmung zwischen den einzelnen Baulichkeiten schon von Beginn der Planungsphase an". Die gebauten Ergebnisse könne man nun in verschiedenen Ausformungen sehen, beispielsweise auch das schon weit fortgeschrittene Quartier "Am Seebogen" in der Seestadt Aspern.

Im Rahmen der IBA_Wien finden nun aber bis Ende November auch zahlreiche Veranstaltungen rund ums Wohnen statt, ein Blick auf die Website lohnt sich. (mapu, 23.6.2022)