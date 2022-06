Nimmt in Deutschland einen Job als 24-Stunden-Hilfe an: Emilia Schüle als Ukrainerin Marija in "Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: SWR/Zieglerfilm/Ivan Maly

19.40 REPORTAGE

Re: Die Brotrebellen – Roswitha Huber und die Schule des Brotes Roswitha Huber strandete als junge Lehrerin im abgelegenen Raurisertal im österreichischen Tauerngebirge. Bis heute begeistert sie sich dort für ihren Beruf, die Natur und das Brotbacken, das sie den Kindern auf ihrer hoch gelegenen Alm nahebringt. Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen (D 2020, Marc Dietschreit, Nadine Heinze) Die 27-jährige Marija (Emilia Schüle) kommt aus der Ukraine nach Deutschland, um als 24-Stunden-Pflegerin des demenzkranken Curt (Günther Maria Halmer) Geld für ihre Familie in der Heimat zu verdienen. Curts kontrollsüchtige Tochter und ein manipulativer Sohn sorgen für zusätzliche Herausforderungen. Das Regie- und Drehbuch-Duo Nadine Heinze und Marc Dietschreit stellt die Abhängigkeiten von Pflegerin und Gastfamilie in den Mittelpunkt einer Tragikomödie. Bis 22.00, Arte

22.00 DOKUMENTATION

Iron Maiden – Flight 666 (GB 2009, Scot Mc Fadyen, Sam Dunn) Für die Welttournee der Heavy-Metal-Band Iron Maiden 2008 setzte sich Frontman Bruce Dickinson selbst ans Steuer einer Boeing 757. Bis 23.55, Arte

22.35 WESTERN

Chatos Land (GB 1972, Michael Winner) In Notwehr erschießt Apachenhalbblut Chato (Charles Bronson) einen Sheriff und flüchtet in die Wildnis. Eine brutale, von einem Bürgerkriegsveteranen (Jack Palance) angeführte Gruppe macht Jagd auf ihn. Michael Winners unterschätzter Western ist einer der besten Filme des großen Schweigers Bronson. Bis 0.10, BR

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Luxus, Glamour, blaues Meer – Geschichte der Côte d’Azur Die Côte d’Azur ist eine Projektionsfläche für Träume und Sehnsüchte. Vor kurzem entdecktes Archivmaterial des legendären Grand Hôtel du Cap-Eden-Roc in Antibes lässt die goldenen Jahre des Küstenstreifens zwischen Cannes und Nizza wiederaufleben. Bis 23.50, ORF 2

23.50 THRILLER

Der Swimmingpool (La Piscine, F/I 1969, Jacques Deray) Alain Delon und Romy Schneider machen Urlaub in einer traumhaften Villa an der Côte d’Azur. Die Ankunft eines alten Bekannten und seiner attraktiven 18-jährigen Tochter (Jane Birkin) führt zu erotischen Spannungen und einem Ausbruch plötzlicher Gewalt. An der Oberfläche ein Inbegriff des Sixties-Chic, fördert Jacques Derays Thriller sinistre Unterströmungen zu Tage. Bis 1.40, ORF 2

0.10 HITCHCOCK

Das Fenster zum Hof (Rear Window, USA 1954, Alfred Hitchcock) Fotograf L. B. Jeffries (James Stewart) schaut, wegen eines Beinbruchs im Rollstuhl, in andere Fenster und wittert ein Verbrechen. An seiner Seite: Grace Kelly als Verlobte und Thelma Ritter als Krankenschwester. Alfred Hitchcock ließ für sein vielschichtiges Meisterwerk einen New Yorker Hinterhof im Studio nachbauen. Bis 2.00, BR