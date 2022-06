PRO: Alle müssen mithelfen

von Birgit Baumann

Frieren im Winter? Der Gedanke ist derzeit weit weg. Es ist Sommer, es ist heiß, kalt sind im Moment das Erdbeereis und die bunten Drinks. An die Energiekrise denken viele so wie an die Pandemie: Es wird im Herbst oder Winter schon nicht so schlimm werden.

Doch das könnte sich als fataler Irrtum erweisen – und daher muss Energiesparen jetzt schon das große Thema sein. Und es liegt falsch, wer dabei nur an die Industrie denkt.

Natürlich, dort wäre der größte Hebel. Aber angesichts der ernsten Lage müssen alle mithelfen, auch die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher.

In einer idealen Welt, in der es übrigens auch keinen Krieg gäbe, gelänge das private Energiesparen selbstverständlich ohne Anreize und ohne Bonus, weil die Menschen ja so vernünftig sind. Das allerdings ist nur die Theorie.

In der Praxis sind wir nachlässig, lassen das Licht brennen, den Fernseher auf Standby und vergessen Kochtopfdeckel. Es sind nur Kleinigkeiten, aber sie summieren sich. Wenn Millionen Haushalte anfangen, etwas beizutragen, dann merkt man das in der Bilanz.

Daher ist ein Energiesparbonus sinnvoll. Geld für Wohlverhalten kann ein enormer Anreiz sein. Außerdem hätte diese Aktion auch noch erzieherischen Wert: Wenn es eines Tages kein Geld mehr fürs Energiesparen gibt, funktioniert es auch so, weil man sich einfach daran gewöhnt hat. (Birgit Baumann, 23.6.2022)