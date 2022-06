Das Sozialministerium will mit Supermärkten eine Kennzeichnung der Tierhaltung ausarbeiten. Missstände in der Schweinemast reißen nicht ab

Tierschützer zeigen einen Mastbetrieb in Niederösterreich an. Foto: APA

Wien – Wie viel Tierleid steckt in einem Schnitzel? In Deutschland weisen Supermärkte auf Fleischprodukten die Tierhaltung aus. In Österreich müssen Konsumenten nach wie vor auf freiwillige Gütesiegel des Handels vertrauen. Heute, Freitag, könnten Weichen für transparentere Kennzeichnung gestellt werden.

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) lädt die Lebensmittelketten Spar, Rewe, Lidl und Hofer zu einem Tierwohlgipfel. Ziel ist eine Branchenvereinbarung für eine einheitliche Tierhaltungskennzeichnung.

Rewe fordert dafür eine gesetzliche Verpflichtung ein, die aber auch für die Gastronomie gelten soll, die sich vehement dagegen wehrt. Spar schlägt in dieselbe Kerbe.

Die Umweltorganisation Greenpeace verglich die Haltungsbedingungen für Schweine in Österreich und Deutschland. Ergebnis: 90 Prozent des österreichischen Schweinefleisches erfüllten nicht einmal Anforderungen der schlechtesten Stufe der deutschen Tierhaltungskennzeichnung.

Der Verein gegen Tierfabriken erstattete am Donnerstag Anzeige gegen einen AMA-zertifizierten Mastbetrieb in Niederösterreich, der tote Tiere in seinen Ställen auf Vollspaltenböden neben verletzten Schweinen verwesen ließ. (vk, 24.6.2022)