Der Rechtswissenschafter Peter Riedler tritt seine neue Funktionsperiode im Oktober an. Foto: Uni Graz / Kanizaj Marija

Graz – Der Grazer Rechtswissenschafter Peter Riedler ist neuer Rektor der Universität Graz. Er folgt auf Martin Polaschek, der seit Dezember das Bildungsministerium leitet. Seit Polascheks wechselt in die Politik stand Riedler bereits interimistisch an der Spitze der Uni, deren Vizerektor er seit 2011 war. Als Rektor möchte er unter anderem die Forschungsexzellenz steigern und Studien attraktivieren. Die neue Funktionsperiode beginnt am 1. Oktober und dauert vier Jahre.

"Mit Peter Riedler bekommt die Universität Graz einen erfahrenen und kompetenten Bildungsmanager als Rektor. Ich gratuliere Peter Riedler vom ganzen Herzen zur Wahl und freue mich für meine Alma Mater", teilte Vorgänger Polaschek via Aussendung mit.

Mitglied im Kabinett Schüssel

Nach Angaben der Universität wurde Riedler 1969 in Graz geboren, wuchs in einem "wissenschaftsnahen Umfeld" auf und maturierte 1987 an einem neusprachlichen Gymnasium. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz, einem Studienaufenthalt an der University of Wales in Cardiff und einem anschließenden Postgraduate-Studium am Bologna Center der Johns Hopkins University folgten berufliche Stationen im Europäischen Parlament in Brüssel und im Büro des steirischen Wirtschafts- und Finanzlandesrats.

1999 promovierte Riedler an der Universität Graz mit einer Dissertation im Bereich Völkerrecht und Europarecht. Von 2002 bis 2007 war er in Wien im Kabinett von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) als Berater für Finanzen, Wirtschaft und Forschung tätig. Es folgten mehrere Jahre als Director of Public Affairs und Assistent des CEO und Eigentümers bei der AVL List GmbH in Graz, bevor er 2011 zum Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung, ab 2019 auch für Personal, an der Universität Graz bestellt wurde. Seit Dezember 2021 ist Riedler geschäftsführender Rektor. Er ist unter anderem Mitglied des österreichischen Fiskalrats, Vorstand des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria und Mitglied des Internationalen Beirats der Universität Helsinki. (APA, red, 23.6.2022)