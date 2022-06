Gewessler selbst wird von manchen Grünen als potenzielle Nachfolgerin gesehen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Vizekanzler Werner Kogler bekommt eine neue Stellvertreterin: Umweltministerin Leonore Gewessler soll am Freitag im erweiterten Bundesvorstand der Grünen in diese Funktion gewählt werden. Der Schritt zeichnete sich bereits seit Monaten ab. Gewessler soll anstelle der Nationalratsabgeordneten Nina Tomaselli nachrücken. Diese will sich künftig verstärkt ihrer Arbeit im parlamentarischen Untersuchungsausschuss widmen. Die Grünen wollen die Ergebnisse der Wahl zu Mittag verkünden.

Kaineder vor Wiederwahl

Als Koglers Stellvertreter soll zudem Stefan Kaineder wiedergewählt werden, der in Oberösterreich Landesrat ist. Er gilt als möglicher Nachfolger Koglers an der Parteispitze. Derzeit ist noch offen, ob der Vizekanzler auch künftig die Partei führen will – das soll am Freitag aber nicht Thema sein.

Gewessler selbst wird von manchen Grünen ebenso als potenzielle Nachfolgerin gesehen. Sie wird vor allem für ihre Arbeit auf sachpolitischer Ebene geschätzt. Allerdings gibt es Zweifel daran, ob sie als Chefin in der Oppositionsarbeit geeignet wäre. (red, 24.6.2022)