"Frame Within a Frame" von Sitaram May, Gewinner in der Kategorie Winged Life

Der Fotograf Sitaram May betrachtete die Wildtierfotografie bisher als etwas, das er auf Reisen machte. Doch als die Covid-19-Pandemie über den Globus hinwegfegte, begann er, der Tierwelt in seinem eigenen Garten mehr Aufmerksamkeit zu schenken. "Eines Abends, als ich auf meinem Balkon saß, schaute ich auf einen Vanilleapfelbaum, und Fledermäuse kamen häufig, um die Früchte zu fressen", erinnert er sich. "Die ganze Welt verfluchte die Fledermäuse, aber ich beschloss, sie zu beobachten. May verbrachte drei Wochen mit der Beobachtung der Fledermäuse und lernte schließlich, ihr Verhalten vorherzusagen und Lücken in der Baumkrone zu erkennen, in die sie wahrscheinlich eindringen würden. An einer solchen Öffnung gelang ihm diese Aufnahme, die die Fledermaus perfekt in einen Ring aus üppigem, grünem Laub einrahmt.