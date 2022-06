Belgien vs. Österreich. Foto: IMAGO/DIRK WAEM

Antwerpen – Österreichs 3x3-Basketballer sind bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen (BEL) trotz nur eines Sieges in vier Partien der Gruppenphase (Pool D) ins Play-in aufgestiegen. Möglich gemacht hat das ein 21:17 Ägyptens am späten Donnerstagabend gegen Slowenien. Österreich trifft somit am Samstag (14.35 Uhr) um den Einzug ins Viertelfinale auf Frankreich.

FIBA3x3

Die als Nummer zwölf im Turnier gesetzte Männer-Auswahl des ÖBV mit Nico und Steven Kaltenbrunner, Matthias Linortner sowie Martin Trmal war mit einem 22:8 gegen Ägypten und einem 17:21 gegen Olympiasieger USA am Dienstag in die WM-Premiere gestartet. Am Donnerstagabend folgten ein 20:22 gegen Slowenien und ein 18:21 gegen Gastgeber Belgien.

Das Aus schien damit besiegelt. Aber dann kam Ägypten und feierte mit einem Sieg – dem ersten und einzigen im Turnier – nicht mehr erwartete Schützenhilfe.

Niederlagen für Österreichs Frauen

Österreichs Basketballerinnen haben inde sauch das dritte Spiel bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen (BEL) verloren. Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann und Michaela Wildbacher unterlagen Außenseiter Neuseeland mit 14:18. Damit ist die Chance auf den Aufstieg schon vor dem abschließenden Duell mit Frankreich (12.50 Uhr, live ORF-TVthek) im Pool B dahin.

Bei der WM sind je 20 Nationen bei Männern und Frauen am Start. Die Gewinner der vier Fünfergruppen erreichen direkt das Viertelfinale. Die Teams auf den Rängen zwei und drei spielen um die vier weiteren Plätze in der Runde der besten acht. Die ÖBV-Männer rittern am Samstag (14.35 Uhr) mit Frankreich um einen Platz unter den Top 8 im Turnier, obwohl ihnen nur ein Sieg in vier Partien im Pool D gelungen ist. (APA; 24.6.2022)